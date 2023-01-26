Стилист поделился правилами выгодных покупок на зимней распродаже

Стилист, главный визуальный мерчендайзер интернет-магазина Александр Кузиков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как провести сезон зимних распродаж с пользой для гардероба и выгодой для кошелька.

Для начала эксперт посоветовал проанализировать предложения. «Поддаваться всеобщему ажиотажу во время распродаж — одна из главных ошибок многих покупателей. Получив четкое представление о том, какие вещи и в пределах какой суммы вам необходимы, изучите предложения разных магазинов. Идеальный вариант — понаблюдать за нужными товарами хотя бы за месяц до сезона скидок, сравнить ассортимент и характеристики изделий», — пояснил специалист. Если вы будете фиксировать изменения стоимости, то во время распродаж будете понимать реальную выгоду покупки и не попадетесь на уловки с искусственным завышением цен.

Далее Александр Кузиков посоветовал ответственно отнестись к месту покупки — безопаснее делать их на официальных сайтах и в проверенных интернет-магазинах. «Внимательно читайте описания товаров, состав изделий, условия доставки и возврата. Во время распродаж мошенники часто пользуются невнимательностью покупателей и создают фишинговые сайты, которые непросто отличить от настоящих. Проверяйте наличие штрих-кодов, реквизитов продавца и слушайте голос разума: слишком большие скидки выглядят подозрительно, а вот снижение цены на 20-30% вполне реально», — предостерег стилист и обратил внимание, что при покупке косметики важно учитывать также срок годности — если вы делаете покупки онлайн, то самый верный способ узнать дату ввоза товара в страну, это запросить таможенную декларацию или проверить батч-код.

Отправляясь на зимнюю распродажу, вспомните о том, как быстро меняется мода. «Сильнее всего продавцы снижают цены на остатки прошлых коллекций, поэтому во время распродажи вы рискуете купить уже неактуальные вещи. Следите за фэшн-тенденциями и выбирайте предметы долговременного пользования, то есть то, что не выйдет из моды спустя пару месяцев», — пояснил Александр Кузиков и порекомендовал отдавать предпочтение базовым вещам. Это могут быть свободные футболки нейтральных цветов, джинсы прямого кроя с высокой посадкой, лоферы, туфли-лодочки и грубые ботинки, а также лаконичные сумки.