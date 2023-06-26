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Сегодня, 16:20

Стилист прокомментировал шорты в офисном дресс-коде

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девушка в бермудах.
Фото Freepik/senivpetro
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Стилист Полли Рыжова рассказала «СЭ», как правильно носить шорты летом в офис, чтобы при этом вписаться в дресс-код и выглядеть стильно. «Далеко не каждая модель может быть уместна в офисе. Чтобы насладиться преимуществами делового образа с шортами, не опасаясь скомпрометировать себя и начальство, важно соблюдать некоторые правила», — пояснила специалист.

Полли Рыжова порекомендовала не надевать шорты на бизнес-встречи или научные конференции. Зато они будут уместны, если в компании практикуются еженедельные casual Friday и нестрогий дресс-код в рамках неофициальных событий. Наилучший фасон, как для мужчин, так и для женщин — бермуды. Их отличает свободный крой, наличие пояса (часто — со шлевками под ремень), умеренная длина (чуть выше колена). Категорически не рекомендуется надевать в офис обтягивающие варианты и откровенное мини.

Имеет значение и материал. «Стоит отказаться от денима и трикотажа — они больше подходят для расслабленных casual-образов. Лучше отдать предпочтение шортам из костюмной ткани. Идеально — со стрелками. Яркие цвета оставьте для повседневного и пляжного гардероба, как и декоративные элементы в виде потертостей, заклепок, нашивок. Беспроигрышный вариант — однотонные шорты, в классическую клетку или полоску», — подытожила стилист.

Ранее мы рассказывали, как правильно выбрать колготки.

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