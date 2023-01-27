Стилист рассказал, какие вещи уже давно пора выкинуть из гардероба

Shopping Live стилист Александр Кузиков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что пересматривать свой гардероб нужно обязательно, чтобы избавиться от пяти категорий вещей: той одежды, что уже не по фигуре, не по возрасту, не актуальна, заношена, или вы ее просто не носите.

По словам fashion-эксперта, одежду, которая стала слишком большой и теперь висит мешком, или топорщится и собирается складками из-за натяжения, в которой невозможно сидеть и просто дышать, определенно стоит выкинуть. «Привлекательности она не добавит, а вот негативных эмоций может. Держать в шкафу целую полку вещей на случай «когда похудею» — не самая рациональная идея, а носить их — тем более», — заявил стилист.

Вещи, потерявшие презентабельный вид, выцветшие, растянутые или севшие после стирки, с потертостями, невыводимыми пятнами и катышками, от которых невозможно избавиться, должны быть депортированы из гардероба, подчеркнул Александр Кузиков.

Едва ли предметом гордости станет и одежда, вышедшая из моды. «Мода циклична, но возвращения трендов можно прождать не один десяток лет», — заявил стилист Shopping Live.

Одежду не по возрасту тоже убираем: толстовки с провокационными надписями, юбки с рюшами, прозрачные водолазки и прочее. «Лучше отдать предпочтение вещам, которые подчеркнут индивидуальность и чувство вкуса», — посоветовал Александр Кузиков. Неактуальным, по его словам, можно считать и то, что приносит негативные эмоции, навевает нежелательные воспоминания.

Не стоит хранить в гардеробе предметы, которые лежат без дела долгое время. «Наш образ жизни, стиль и восприятие вещей меняются, это нормально. Если вы не надевали блузку, платье или туфли больше года, то им явно не место в вашем шкафу», — пояснил стилист и в завершение поделился лайфхаком. «Сложите ненужные вещи в коробку и, если за 4 месяца они не понадобятся, смело избавляйтесь от этой коробки. Их можно раздать знакомым или отнести на своп», — резюмировал Александр Кузиков.