Стилист рассказала, будут ли угги в тренде этой зимой

Многим угги полюбились своим удобством и теплом. Но есть и те, кто постоянно критикует их за непрезентабельность, массивность и примитивность. Эксклюзивно для «СЭ» персональный стилист Анастасия Жарикова рассказала, остается ли эта обувь в тренде сейчас или мода уже ушла вперед.

«Угги изначально — это австралийские валенки, сшитые из овечьей кожи и шерсти. Их носили пастухи и фермеры. Позже такая обувь полюбилась серферам — ее было удобно надевать и согреваться после катания на доске. Бренд UGG вывел эту обувь на мировой рынок, сделав ее частью массовой моды», — сказала эксперт.

Фото Nick Obank, Barcroft Media, Global Look Press

Как отметила специалист, сегодняшнее возвращение угг связано не с ностальгией, а с долгосрочным трендом на «уродливую обувь», который запустил дизайнер Демна Гвасалия еще в 2017 году. Люди стали выбирать удобство, функциональность и естественность. Полюбили громоздкие дизайны, ироничность и комфорт.

«Современные угги стали частью базового гардероба. Актуальные модели выглядят довольно минималистично. Бренды переосмыслили форму: появились короткие варианты, модели на платформе, с прорезиненной подошвой и без меха. Их можно увидеть в любой ценовой категории — от люкса до масс-маркета», — сказала стилист.

Фото CR, iStock

Сочетания тоже изменились. Если раньше угги ассоциировались исключительно с уютными загородными образами, то сегодня их носят и в городских комплектах. С пальто, дубленками, шубами, джинсами, юбками прямого кроя и свободными брюками. Такая универсальность делает их частью современной базы — удобной и функциональной.

«Сегодня угги не пиковый тренд, но и не пережиток прошлого, а проверенная временем база. Они не перестали быть предметом споров, но прочно заняли свое место в современном гардеробе как обувь, сочетающая в себе практичность и стиль. Угги — это выбор в пользу расслабленности и комфорта, без заявки на элегантность и официальность», — подытожила Жарикова.