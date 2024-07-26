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Стилист рассказала, как с помощью одежды скрыть выпирающий живот
Жизнь и общество

Сегодня, 17:45

1 мин.

Стилист рассказала, как с помощью одежды скрыть выпирающий живот

Мария Задорожная
Автор
Девушка на распродаже
Фото lechatnoir/istockphoto.com
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Стилист Наталья Ветрова в беседе с порталом «Блокнот» рассказала, как с помощью одежды грамотно скрыть выпирающий живот.

Для начала эксперт посоветовала отказаться от облегающих вещей, чтобы неподчеркивать проблемную зону. Отдать предпочтение лучше просторным предметам гардероба. Также стилист порекомендовала повязать на талию рубашку, лонгслив или платок либо сделать акценты на более изящных частях тела.

Кроме того, визуально улучшить пропорции тела, по словам Ветровой, помогут изделия в одинаковых тонах.

«Когда верх и низ одного цвета, это вытягивает силуэт», — пояснила стилист.

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