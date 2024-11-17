Стилист рассказала, какой советский тренд стал актуален сейчас

Стилист и имиджмейкер Алена Архипова в беседе с «СЭ» назвала тренд из СССР, который актуален в настоящее время. Так туфли с носками до сих пор вызывают множество споров в модном сообществе. Кто-то считает такое сочетание максимально неуместным, а кто-то, наоборот, обожает его.

«К любителям этого решения можно отнести таких модниц, как Белла Хадид, Хейли Бибер, Леандра Медин», — сказала эксперт.

Стилист рассказала, что тренд на туфли с носками появился еще в 1960-х годах. Тогда советские женщины уже гармонично сочетали носки с обувью, но делали они это не для создания модного образа. Туфли тех лет стоили дорого и отличались грубой фактурой, для ежедневной носки они не подходили. Поэтому белые носки советские дамы надевали в качестве своеобразной защиты, чтобы смягчить давление обуви и предотвратить появление мозолей.