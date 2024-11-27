Стилист рассказала, в какой одежде встречать Новый год-2025

С приближением 2025 года, который будет годом Зеленой Деревянной Змеи, многие задумываются, какой наряд выбрать. Эксклюзивно для «СЭ» стилист и имиджмейкер Алена Архипова рассказала, как составить трендовый образ для встречи Года Змеи.

По ее словам, для встречи Нового года отлично подойдут зеленый или изумрудный цвета, которые можно взять за основу образа.

«С глубокими тонами, такими как бордовый или сливовый, прекрасно гармонирует изумрудный цвет. Но также обратите внимание на более нежные оттенки, такие как пастельный розовый или светло-бежевый. Свежо также сочетание с белым и его оттенками. Они создают идеальный контраст, делая образ одновременно утонченным и выразительным», — отметила эксперт.

Не стоит забывать о золотых акцентах. Золото и изумрудный — это классика, которая всегда будет в моде. Такие сочетания добавляют элемент роскоши и великолепия, что особенно уместно в новогоднюю ночь. Кроме того, в этом году дизайнеры советуют обратить внимание на текстуры.

«Позвольте себе поэкспериментировать с различными материалами. Бархат и шелк в изумрудных и зеленых тонах будут смотреться потрясающе, особенно если добавить элементы украшений из золота или дерева», — сказала стилист.

Для завершения образа Архипова рекомендует выбрать обувь и аксессуары нейтральных оттенков, чтобы акцент был именно на цветах.



«Классические черные или светлые туфли отлично дополнят наряд, а изящные золотые серьги добавят нотку шика», — подытожила Архипова.