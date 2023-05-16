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16 мая, 17:35

Стилист рассказала, в каких случаях сандалии с носками — это тренд

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ноги в носках с сандалями.
Фото istockphoto.com
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Стилист Ольга Ким в беседе с порталом News.ru рассказала, в каких случаях сандалии с носками это тренд. Чтобы выглядеть стильно, эксперт предложила подобрать соответствующий наряд. «Я бы рекомендовала носить спортивные или полуспортивные сандалии с носками в дополнение к модному аутфиту. Это могут быть костюмы, шорты и рубашка из одной ткани с бейсболкой или панамой. Либо можно носить носки с модными так называемыми дедушкиными сандалиями, сандалиями рыбака. Это должны быть носки правильного цвета, совпадающие с образом, желательно полуспортивные», — пояснила модный эксперт.

По словам Ольги Ким, обратить внимание на сандалии с носками стоит и при создании женского образа. Они могут дополнить платья в стиле аниме, ярусные платья с завышенной талией или платья с воротником.

Ранее мы рассказывали, какая обувь в тренде в этом сезоне.

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