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Стилист Рогов назвал трендовую вещь, которая вернется в 2025 году
Жизнь и общество

Сегодня, 16:25

1 мин.

Стилист Рогов назвал трендовую вещь, которая вернется в 2025 году

Мария Задорожная
Автор
Девушка в пижаме
Фото Viorel Kurnosov, iStock
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Стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале назвал главный тренд 2025 года. По его словам, в текущем году в моду снова вернутся пижамы.

«Согласно отчету WGSN (международная компания, занимающаяся анализом и прогнозированием глобальных трендов), пижамы и их производные не просто возвращаются в наши ежедневные гардеробы, но и станут одним из главных трендов 2025 года», — написал эксперт.

Рогов добавил, что надевать пижамные комплекты можно как на прогулку с друзьями, так и для вечернего похода в бар.

«Так что носим пижамы не только утром дома», — заключил стилист.

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