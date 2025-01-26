Стилист Рогов назвал трендовую вещь, которая вернется в 2025 году

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Стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале назвал главный тренд 2025 года. По его словам, в текущем году в моду снова вернутся пижамы.
«Согласно отчету WGSN (международная компания, занимающаяся анализом и прогнозированием глобальных трендов), пижамы и их производные не просто возвращаются в наши ежедневные гардеробы, но и станут одним из главных трендов 2025 года», — написал эксперт.
Рогов добавил, что надевать пижамные комплекты можно как на прогулку с друзьями, так и для вечернего похода в бар.
«Так что носим пижамы не только утром дома», — заключил стилист.