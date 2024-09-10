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Стилист Рогов посоветовал носить осенью бабушкины салфетки
Жизнь и общество

Сегодня, 14:00

1 мин.

Стилист Рогов посоветовал носить осенью бабушкины салфетки

Мария Задорожная
Автор
Кружевные салфетки.
Фото Murika/istockphoto.com
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Стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале рассказал о необычном осеннем тренде 2024 года.


Так, в этом сезоне эксперт призвал украшать образы бабушкиными вязаными салфетками, которые раньше использовались для декора стола. В качестве примера эксперт опубликовал фотографии моделей, которые накинули салфетки на плечи поверх пиджаков, кардиганов и плащей.


«Это настоящий nostalgia core. Украшайте ими жакеты, аксессуары или свой дом!» — посоветовал Рогов.

Кроме того, стилист немного рассказал о будущих трендах на сезон весна/лето 2025. По его словам, актуальной будет бахрома.

«Нью-йоркская неделя моды в самом разгаре, но уже можно отследить будущие тренды сезона весна/лето 2025. Одним из них наверняка станет бахрома: из рафии, из трикотажа, из кожи, широкая или максимально тонкая», — написал эксперт.

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