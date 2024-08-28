Стилист Рогов раскрыл тренд осеннего сезона

Стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале рассказал, какие вещи будут актуальны осенью 2024 года. По его словам, в предстоящем сезоне в тренде вновь будет прозрачная одежда.

«Тренд на прозрачность никуда не уходит, а остается с нами в осеннем сезоне! Коллекции сезона осень/зима 24 тому подтверждение», — отметил эксперт.

При этом прозрачные платья и юбки стилист порекомендовал в повседневной жизни надевать поверх плотных вещей, например, колготок, джинсов, брюк. Важно создать многослойность.

«А верхним слоем можно сделать кожаную куртку, жакет и пальто», — добавил Рогов.