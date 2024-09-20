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Стилист Рогов рассказал, с чем носить спортивные брюки
Жизнь и общество

Сегодня, 18:05

1 мин.

Стилист Рогов рассказал, с чем носить спортивные брюки

Мария Задорожная
Автор
Стойка с спортивных штанами в магазине одежды
Фото istockphoto.com/M-Production
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Стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале объяснил, с чем носить спортивные брюки. Он рекомендует сочетать их с самой неочевидной и, казалось бы, неподходящей обувью.


«Сочетайте треники с лоферами, казаками, ботинками, босоножками, остроносыми туфлями или слингбэками. Ну а мой любимый вариант стилизации — это брюки с балетками!» — написал эксперт.



Ранее стилист также опубликовал еще одну модную заметку. Чтобы создать трендовую многослойность, он порекомендовал носить одновременно сразу две или даже три рубашки в одном образе. При этом лучше выбирать контрастные по цвету вещи.

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