Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Стилист Владислав Лисовец назвал цветные колготки и гольфы новым трендом
Жизнь и общество

Сегодня, 15:45

1 мин.

Стилист Владислав Лисовец назвал цветные колготки и гольфы новым трендом

Мария Маковей
Автор
Девушка в красных колготках.
Фото AnnaZhuk/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Стилист Владислав Лисовец считает, что гольфы черного и белого цветов, а также ярких оттенков — настоящий тренд этого сезона.

«Первая реакция, уверен, у вас будет неодобрительная, но дайте этому тренду шанс и он вас удивит!», — написал Лисовец на своем официальном сайте.

Также эксперт посоветовал обратить внимание на колготки различных тонов, кроме телесного. Данные изделия стилист порекомендовал подбирать под цвет наряда или наоборот играть на контрасте.

«Колготки с принтом — это произведение искусства. Порой сложно внедрить в образ, чтобы не переборщить, но, если удается, это попадание десять из десяти», — отметил Лисовец.

Девушка в&nbsp;офисе. Эксперт рассказал, как сделать деловой образ максимально стильным
Мода
3
Обсудить
Новости холдинга
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
Тренер «Магнитки» собрался расстрелять своего игрока и заменить судей искусственным интеллектом. Что произошло после матча «Металлург» - «Автомобилист»
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada