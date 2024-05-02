Стилисты объяснили, каким должно быть базовое нижнее белье

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Стилисты бренда Mark Formelle считают, что идеальное базовое нижнее белье должно соответствовать трем принципам — универсальность, уместность и комфорт. Об этом пишет «Леди Mail.ru».

Так эксперты рекомендуют иметь в гардеробе изделия черного, белого и телесного цветов. Также следует выбирать продукцию, изготовленную из качественных натуральных материалов, например хлопка, шелка или трикотажа.

Кроме того, стилисты советуют отдавать предпочтение лаконичным моделям нижнего белья без фурнитуры.