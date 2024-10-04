Стилит рассказала, какие тренчи в тренде этой осенью

Стилист Алеко Надирян в своем Telegram-канале объяснил, как выбрать модный тренч на осень.



«Классический бежевый — база, о которой даже говорить не хочется. Так что делюсь еще одним практичным, но более эффектным вариантом: кожаный плащ», — написал эксперт.



Выбирать кожаный тренч специалист советует в универсальных оттенках: черный, коричневый, бордовый, зеленый. Что касается длины, то в тренде будут плащи длины макси, которые отлично сочетаются с юбками и брюками любой длины и фасона.

Надирян добавил, что подобная длина и оттенки не создадут эффекта укорачивания силуэта.