Суд отклонил просьбу Пи Дидди о неразглашении обвинений

Нью-йоркский суд не удовлетворил ходатайство Шона Комбса, известного как Пи Дидди, о запрете разглашения информации, связанной с его обвинениями, пишет Page Six.



Согласно судебным документам, полученным изданием, в пятницу судья Арун Субраманьян рассмотрел прошение, направленное адвокатами продюсера. Он отказался принять запрет, но все же напомнил правоохранителям, что им запрещено разглашать материалы, которые могут помешать справедливому судебному разбирательству.



Расследование по уголовному делу Комбса продолжает набирать обороты. Уже появилось множество теорий, согласно которым Пи Дидди виноват в смерти Тупака, Майкла Джексона, Алии, Лиама Пейна и других знаменитых артистов. Однако официальных доказательств вины музыканта в совершении данных преступлений нет. Следующее судебное разбирательство назначено на 5 мая 2025 года.