Названа дата суда над рэпером Пи Дидди

Суд над рэпером и музыкальным продюсером Пи Дидди (Шоном Комбсом) состоится 5 мая 2025 года. Возглавлять судебный процесс будет судья Арун Субраманиан, который рассмотрит доказательства вины музыканта в совершении тяжких преступлений, а также доводы со стороны защиты. Об этом сообщило информагентство Associated Press.

Тем временем прокурор заявила, что адвокаты музыканта пытались изъять из дела подопечного «изобличающее доказательство» — видео избиения Кэсси (бывшей девушки Пи Дидди). Оно, по их мнению, было получено в результате правительственного слива. Судья в ответ поручил составить постановление, которое ограничит возможности обеих сторон публично высказываться о ходе дела. Им запретят раскрывать информацию, которая может повлиять на решение присяжных.

Также помощница прокурора Эмили Джонсон заявила, что в ходе расследования правоохранители изъяли из резиденций продюсера в Майами и Лос-Анджелесе более 100 электронных устройств. На них, по словам Эмили, свыше 90 терабайт «экстраординарной» информации.

Напомним, что Пи Дидди находится под стражей в федеральной тюрьме Бруклина с 16 сентября. Его защита надеется освободить подзащитного под залог.