Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Супербоул 2025: кто выступит — хедлайнер
Жизнь и общество

Сегодня, 17:05

1 мин.

Кто выступит на «Супербоуле-2025»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кендрик Ламар
Фото Timothy Norris, Getty Images
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

На «Супербоуле-2025» выступит рэпер Кендрик Ламар. На счету артиста — шесть студийных альбомов, последний из которых, GNX, вышел в 2024 году. Пластинка получила положительные отзывы и дебютировала на первом месте в хит-парадах нескольких стран.

В разное время на «Супербоуле» выступали такие артисты, как Шакира, Дженнифер Лопес, The Weeknd, Рианна и Ашер.

К слову, Кендрик Ламар выступал на «Супербоуле» и ранее, в 2022 году. Музыкант появился на одной сцене с Dr. Dre, Снуп Доггом, Эминемом и Мэри Джей Блайдж.

Фото Kevin C. Cox, Getty Images

Когда пройдет «Супербоул-2025»

«Супербоул-2025» состоится 10 февраля в 2:30 по московскому времени.

Дэдпул 3. На Супербоуле показали трейлеры 16 ожидаемых фильмов и сериалов 2024 года

Новости холдинга
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил игру команды в атаке
Опубликован список самых медийных лиц российского спорта 2024 года
Глушенков пропал, Луис Энрике провалил дебют. Что сейчас происходит в «Зените»
Насколько высока угроза торговой войны США, Евросоюза и Китая. Разбор
Франция намерена передать Украине истребители Mirage к концу марта
Премьер-министр Сербии Вучевич подал в отставку на фоне протестов
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Когда и где смотреть «Супербоул-2025»