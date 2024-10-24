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Светлана Дружинина опровергла информацию об ухудшении здоровья
Жизнь и общество

Сегодня, 12:25

1 мин.

Светлана Дружинина опровергла информацию об ухудшении здоровья

Мария Задорожная
Автор
Фото Кристина Кормилицына, Известия
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Народная артистка России, кинорежиссер Светлана Дружинина опровергла информацию о том, что состояние ее здоровья ухудшилось. Об этом звезда культового фильма «Девчата» сообщила Агентству городских новостей «Москва».

«Я хорошо себя чувствую. Не ведитесь на слухи. Кто-то объявил против меня войну», — сказала актриса.

Напомним, что об ухудшении состояния здоровья Дружининой сообщил Telegram-канал Shot 23 октября. Как написал источник, на днях Светлана Сергеевна обратилась за медицинской помощью из-за сильных болей в области левой лопатки.

Светлана Дружинина известна российскому зрителю своими ролями в таких картинах, как «Девчата» и «Дело было в Пенькове». Среди ее знаковых режиссерских работ такие фильмы, как «Гардемарины, вперед!», «Дульсинея Тобосская» и «Принцесса цирка».

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