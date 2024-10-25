ТАСС: На рэпера Гуфа завели уголовное дело

На рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, завели уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Алексею Долматову вменяется совершение преступления, предусмотренного пп. «а», «г», ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия). Ему грозит до 7 лет лишения свободы. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Долматова и еще одного фигуранта уголовного дела», — говорится в публикации.

Адвокат рэпера Сергей Жорин отказался давать какие-либо комментарии по поводу ареста своего подопечного.

«С нашим подзащитным идут следственные действия», — сказал правозащитник агентству.