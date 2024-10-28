Тейлор Свифт призналась, что мечтала о тайном свидании с Пи Дидди

Тейлор Свифт мечтала провести время в компании Пи Дидди. Об этом она рассказала 13 лет назад во время интервью, пишет Peopletalk.



В интернете всплыло архивное видео шоу Рэйчел Рэй, где 21-летняя Тейлор Свифт на вопрос

«С кем бы она хотела пойти на выпускной?» ответила, что выбрала бы в качестве спутника рэпера Пи Дидди и еще нескольких звезд.



«Дидди действительно всегда был очень мил со мной. Я действительно считаю, что ему было бы весело провести со мной выпускной вечер», — сказала Свифт.



Сейчас Шон Комбс, известный как Пи Дидди, находится под арестом в связи с обвинениями в тяжких преступлениях. В Сети постоянно появляются различные теории причастности Комбса к громким происшествиям. Пользователи уже обвинили его в возможном убийстве Тупака Шакура и Лиама Пейна.



Расследование по уголовному делу музыканта продолжается. Известно, что следующее судебное заседание пройдет 5 мая 2025 года.