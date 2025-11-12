Тейлор Свифт стала самой продаваемой сольной артисткой в истории музыки

Американская певица Тейлор Свифт обошла Мадонну и стала самой продаваемой артисткой в истории музыки, следует из чартов Billboard.

Тейлор Свифт сумела обойти Мадонну по общим продажам альбомов и установить новый рекорд в музыкальной истории. Между артистками образовался разрыв в 351 тысячу проданных пластинок. При этом Свифт не останавливается на достигнутом и продолжает активно выпускать новые работы.

Тем не менее певица по-прежнему уступает ряду легендарных исполнителей и групп: впереди находятся Queen, Элвис Пресли, Майкл Джексон и The Beatles.