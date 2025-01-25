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Тимоти Шаламе обвинили в пропаганде анорексии
Жизнь и общество

Сегодня, 12:15

1 мин.

Тимоти Шаламе обвинили в пропаганде анорексии

Мария Задорожная
Автор
Тимоти Шаламе
Фото Pascal Le Segretain, Getty Images
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Тимоти Шаламе привлек внимание фанатов изможденным видом, что вызвало беспокойство в сообществе его поклонников. Актер сильно похудел, его обвинили в пропаганде анорексии.

RadarOnline со ссылкой на экспертов сообщает, что известные парни, такие как Тимоти, действительно могут пропагандировать нездоровую худобу, что чревато последствиями. Несмотря на популярность Шаламе, это может стать пятном на его репутации.

Известно, что актер сбросил 9 кг для роли в фильме «Красивый мальчик». Но режиссер картины попросил остановиться Тимати и не худеть дальше.

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