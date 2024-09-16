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Тито Джексон, брат Майкла Джексона, умер: что известно о его смерти
Жизнь и общество

Сегодня, 11:13

1 мин.

Умер Тито Джексон — брат Майкла Джексона

Мария Задорожная
Автор
Тито Джексон
Фото Global Look Press
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16 сентября умер брат короля поп-музыки Майкла Джексона Тито, участник золотого состава группы The Jackson 5, сообщает американская газета Variety со ссылкой на друга семьи Стива Мэннинга.

Точная причина смерти 70-летнего артиста неизвестна, однако Стив считает, что у Тито случился сердечный приступ во время поездки в Англию.

Тито Джексон вместе с братьями Майклом, Джермейном, Джеки и Марлоном был одним из основателей культовой семейной группы The Jackson 5. При этом буквально неделю назад Тито выступал в Англии с братьями под обновленной эгидой Jacksons.

За последние 20 лет музыкант дал множество концертов в качестве блюзового гитариста. Тито был последним из братьев и сестер из оригинального состава группы, выпустившим сольный альбом.

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