Том Круз и Ана де Армас расстались
Жизнь и общество

16 октября, 14:25

1 мин.

Том Круз и Ана де Армас расстались

Мария Задорожная
Автор
Фото Bryan Bedder, Pascal Le Segretain, Global Look Press

Голливудские звезды Том Круз и Ана де Армас распались спустя девять месяцев отношений, сообщает The Sun.

«Том и Ана отлично проводили время вместе, но их роман подошел к концу. Они останутся хорошими друзьями, но встречаться больше не будут. Они поняли, что не смогут зайти слишком далеко, и что им лучше оставаться приятелями», — рассказал инсайдер близкий к окружению знаменитостей.

Источник таблоида добавил, что актеры продолжат сотрудничать: за Аной де Армас уже закреплена на роль в следующем проекте Тома Круза.

Слухи о романе возникли в феврале после того, как пару заметили на свидании в День святого Валентина. В начале мая их увидели в Лондоне. Позже стало известно, что Круз потратил почти 1 миллион рублей на перелет своей возлюбленной из центра Лондона в аэропорт Хитроу. Актер арендовал вертолет за 4850 фунтов стерлингов и затем устроил размещение актрисы в ВИП-зале за еще 3 812 фунтов. В сумме поездка обошлась Крузу примерно в 8 662 фунтов стерлингов (около 1 млн рублей по текущему курсу).

Том Круз родился 3 июля 1962 года в Нью-Йорке, США. Известен как главная звезда франшизы «Миссия невыполнима», а также культовых фильмов «Лучший стрелок» и «Топ Ган: Мэверик». Также он прославился тем, что лично исполняет многие опасные трюки. Круз был трижды женат — на Мими Роджерс, Николь Кидман и Кэти Холмс.

Миссия невыполнима: Финальная расплата, фильм.Том Круз получит почетный «Оскар» за вклад в развитие кинематографа
1
Умер сооснаватель и гитарист группы Kiss Дэниэл Фрэйли

