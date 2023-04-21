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Сегодня, 19:15

Топ-100 самых сексуальных женщин мира возглавила Эшли Грэм

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Эшли Грэм.
Самая сексуальная женщина мира.
Фото Global Look Press
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Ежегодный список самых сексуальных женщин мира в 2023 году возглавила пышнотелая модель Эшли Грэм. Топ-100 составили в мужском журнале Maxim.

Модель плюс-сайз не только была признана эталоном женской привлекательности и чувственности, но и по традиции предстала на обложке. «Мы можем рассматривать фигуру и размер каждого человека, его пол, этническую принадлежность и возраст как часть того, кто он есть — это не должно быть минусом или плюсом. Наши тела постоянно меняются, они всегда развиваются. Я использовал свое тело как инструмент, чтобы говорить об этих чувствах», — заявила Эшли Грэм в беседе с мужским журналом.

В разное время снимки модели украсили обложки таких популярных международных журналов, как Vogue, Elle, Glamour и Harper's Bazaar, Sports Illustrated Swimsuit Issue и другие.

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