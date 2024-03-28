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Тренды в одежде весна 2024: джинсовый плащ, как у Кэти Холмс
Жизнь и общество

Сегодня, 18:05

1 мин.

Джинсовый плащ стал новым трендом весны этого года

Мария Маковей
Автор
Джинсовая вещь.
Фото Yuliya Shauerman/istockphoto.com
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Модные редакторы назвали джинсовый плащ неожиданным трендом весны 2024 года. Об этом пишет французский Vogue.

В своих коллекциях верхнюю одежду из джинсы уже представили такие известные бренды, как Chloe, Nour Hammour, Reformation и Weekend Max Mara.

Тренд на джинсовый плащ задала знаменитая голливудская актриса Кэти Холмс. Звезда известного блокбастера «Бэтмен: Начало» вышла на прогулку в стильном приталенном плаще из джинсы. Его актриса сочетала с широкими черными брюками и лакированными туфлями.

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