Джинсовый плащ стал новым трендом весны этого года

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Модные редакторы назвали джинсовый плащ неожиданным трендом весны 2024 года. Об этом пишет французский Vogue.

В своих коллекциях верхнюю одежду из джинсы уже представили такие известные бренды, как Chloe, Nour Hammour, Reformation и Weekend Max Mara.

Тренд на джинсовый плащ задала знаменитая голливудская актриса Кэти Холмс. Звезда известного блокбастера «Бэтмен: Начало» вышла на прогулку в стильном приталенном плаще из джинсы. Его актриса сочетала с широкими черными брюками и лакированными туфлями.