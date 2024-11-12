Арнольд Шварценеггер в третий раз стал дедушкой

Дочь знаменитого актера Арнольда Шварценеггера стала многодетной матерью. Писательница Кэтрин Шварценеггер и ее муж, актер Крис Пратт, поделились новостью в социальных сетях о рождении сына и раскрыли его имя.

«С большим удовольствием сообщаем о появлении нашего сына Форда Фицджеральда. Мама и малыш чувствуют себя прекрасно, а брат и сестры Форда в полном восторге от него! Мы испытываем глубокую благодарность и счастье. С любовью, Кэтрин и Крис», — написали они.

Также у пары есть две дочери: четырехлетняя Лайла и двухлетняя Элоиза.

Экс-политик Арнольд Шварценеггер в одном из интервью признался, что не был в восторге от того, что его дочь выбрала актера в качестве супруга, пишет «Газета.RU». Он упомянул, что знает множество случаев, когда артисты изменяли своим половинкам из-за соблазнов, однако не стал вмешиваться в жизнь дочери. Шварценеггер также отметил, что надеется на порядочность зятя, иначе ему, возможно, придется встретиться с «Терминатором».