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У кинопродюсера Харви Вайнштейна обнаружили рак костного мозга: что известно
Жизнь и общество

Сегодня, 17:25

1 мин.

У кинопродюсера Харви Вайнштейна обнаружили рак костного мозга

Мария Задорожная
Автор
Фото Kena Betancur, Getty Images
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У скандально известного 72-летнего кинопродюсера Харви Вайнштейна диагностировали хронический миелоидный лейкоз — редкую разновидность онкологии костного мозга, сообщает NBC News. Сейчас мужчина проходит курс лечения в тюремной больнице Нью-Йорка.

Сообщается, что Вайнштейна госпитализировали в июле из-за «множественных проблем со здоровьем». Его представители заявляли о диабете, высоком давлении, жидкости в сердце и легких и о других патологиях. В сентябре Харви экстренно провели операцию на сердце. Однако адвокат кинопродюсера отказался подтверждать или опровергать информацию об онкологии у его подопечного.

«Из уважения к частной жизни господина Вайнштейна мы не будем давать дальнейших комментариев», — говорится в публикации.

Напомним, что Харви Вайнштейн оказался в тюрьме после того, как в 2017 году более 80 актрис обвинили его в сексуальных домогательствах.

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