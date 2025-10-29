Видео
У Мити Фомина развилась серьезная патология конечности
Жизнь и общество

29 октября, 15:35

1 мин.

У Мити Фомина развилась серьезная патология конечности

Мария Задорожная
Автор
Митя Фомин
Фото Сергей Лантюхов, Известия

Певцу Мите Фомину потребуется сложная операция после того, как он получил тяжелую травму кисти на съемках реалити-шоу. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Палец у меня стал потихонечку, видите, как бы скурливаться. И вот у меня, я прошу обратить внимание на мизинец нормальный, это мизинец у меня уже с контрактурой, которая здесь», — рассказал артист.

Инцидент произошел в 2023 году: во время съемок Фомин получил удар, находясь в брезентовых монтажных перчатках. Сняв перчатку, он обнаружил размозженный палец — перелом мизинца оказался оскольчатым и открытым. В рану попала инфекция, а из-за неправильного заживления сухожилие в кисти начало стягиваться. Сейчас певцу сложно удерживать предметы и играть на пианино.

Врачи предупреждают артиста о риске развития остеомиелита — воспаления кости. Чтобы этого избежать, требуется операция, которую, по надеждам певца, удастся провести по стандартному ОМС.

