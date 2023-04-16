Ученый заявил, что искусственный интеллект сделает человека бессмертным

Ученый-компьютерщик, доктор наук и эксперт в сфере IT-технологий Пратик Десаи заявил, что уже в этом году можно будет достичь бессмертия. Об этом сообщили на портале Naked-science.ru.

По словам ученого, сделать человека бессмертным позволит искусственный интеллект. Сознание умерших людей можно будет загружать в компьютеры и создавать их цифровую копию после того, как их физическое тело умрет. Но для этого необходима информация. Поэтому доктор Десаи дал совет — чаще записывать на видео своих пожилых родственников и родителей, чтобы использовать такую уникальную возможность в будущем.

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