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Уилл Смит заявил, что не имеет никакого отношения к делам Пи Дидди
Жизнь и общество

Сегодня, 14:25

1 мин.

Уилл Смит заявил, что не имеет никакого отношения к делам Пи Дидди

Мария Задорожная
Автор
Уилл Смит и Пи Дидди
Фото Alberto E. Rodriguez, Getty Images
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Актер Уилл Смит вышел на сцену The Observatory North Park в Сан-Диего и обратился к зрителям. Он затронул тему слухов и постов в социальных сетях, где его обвиняют в связи со скандальным рэпером и продюсером Шоном Комбсом, известным как Пи Дидди. Пользователи уверены, что актер причастен к грязным преступлениям музыканта.

Однако Уилл попросил прекратить распространять ложную информацию в сети. По его словам, в интернете появилось множество мемов и версий о его связи с Пи Дидди, которые далеки от реальности.

«Мне нет никакого дела до Паффи, так что вы все можете прекратить все эти мемы», — сказал актер со сцены, передает TMZ.

Очевидно, что Дидди и Смит знали друг друга, ведь в сети есть разные фото, где они вместе. Но Уилл заявил, что фото — это единственное, что связывает его с рэпером, ведь они известные личности, которые могут пересекаться по работе. Участия в скандальных вечеринках Комба актер не принимал.

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