Умер актер Борис Улитин

В возрасте 85 лет скончался заслуженный артист России Борис Улитин. О его смерти сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга.



«Ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин. Комитет по культуре Санкт-Петербурга выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Бориса Александровича», — говорится в публикации.



Многим актер известен по фильмам «Человек-невидимка», «Захудалое королевство», «Ты у меня одна» и «Ленинград 46».



Борис Улитин родился в 1939 году в Ленинграде. Его отец руководил Театром на Литейном, а мать работала балериной Мариинского театра. В годы блокады Борис находился в осажденном городе с тетей.



В 1961 году Улитин закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Устроился работать в труппе Театра комедии. Там он трудился около 60 лет. В 1993 году актер получил звание «Заслуженный артист России».