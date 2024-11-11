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Умер автор песни Александра из фильма Москва слезам не верит Дмитрий Сухарев
Жизнь и общество

Сегодня, 22:06

1 мин.

Умер автор песни «Александра» из фильма «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев

Мария Задорожная
Автор
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Российский ученый, поэт и бард Дмитрий Сухарев умер в возрасте 94 лет. Именно он был автором текста песни «Александра», которая звучит в фильме «Москва слезам не верит». О смерти Дмитрия Антоновича сообщил поэт Александр Правиков на своей странице в социальных сетях.

«Печаль, умер Дмитрий Сухарев. Понятно, что 94 года, мало кому столько удается и прожить, и написать. Но все же. Спасибо, Дмитрий Антонович, за многие любимые стихи и песни», — говорится в публикации.

Дмитрий Сухарев (настоящая фамилия Сахаров) закончил МГУ, получил докторскую степень в области биологических наук. Являлся действительным членом Российской академии естественных наук. Под псевдонимом Дмитрий Сухарев он сочинял стихотворения и песни.

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Сухарева.

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