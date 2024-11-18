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Умер композитор автор легендарной песни Non, je ne regrette rien Шарль Дюмон
Жизнь и общество

Сегодня, 15:05

1 мин.

Умер композитор, автор легендарной песни «Non, je ne regrette rien» Шарль Дюмон

Мария Задорожная
Автор
Шарль Дюмон
Фото Dave Kotinsky, Getty Images
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Композитор Шарль Дюмон, автор легендарной песни Non, je ne regrette rien, скончался в возрасте 95 лет после продолжительной болезни. Об этом агентству France Press сообщила его подруга.

Шарль Дюмон родился 26 марта 1929 года в городе Каор. Он получил образование трубача. В 1956 году написал песню Non, je ne regrette rien. Однако мировая известность к нему пришла после исполнения песни Эдит Пиаф в 1960 году.

Хит часто звучал в исполнении других популярных исполнителей, в том числе и в России. Композиция или ее отрывки также активно использовались в кино. Песню можно услышать в советском телефильме «Семнадцать мгновений весны» и голливудском блокбастере «Начало».

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