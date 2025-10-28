Видео
Умер Мухич из Полицейского с Рублевки — актер Роман Попов
Жизнь и общество

28 октября, 14:50

1 мин.

Умер Мухич из «Полицейского с Рублевки» — актер Роман Попов

Мария Задорожная
Автор
Роман Попов
Фото Личный аккаунт Романа Попова, Telegram

На 41-м году жизни умер актер Роман Попов, известный по роли Мухича в «Полицейском с Рублевки». Причиной смерти стал рецидив рака головного мозга, злокачественную опухоль у него нашли еще в 2018 году, пишет Mash.

По данным источника, перед смертью Роман находился в крайне тяжелом состоянии и был подключен к аппаратам жизнеобеспечения, так как пребывал в коме. Организм актера не реагировал на лечение. Из-за болезни ему пришлось завершить карьеру.

В июне у Попова случился судорожный приступ, но артист отказался от госпитализации. В августе Роман ослеп из-за рецидива рака. Как пишет SHOT, в сентябре он прошел курс химиотерапии, но болезнь оказалась сильнее.

5
ВКонтакте Дзен Max
  • zg

    Мир праху!Отличный мужик!Был.....

    28.10.2025

  • KARIMOFF

    очень жаль( классный актёр, особенно в сериале про Рублёвку проявил себя как качественный комедийный актёр, очень запомнился!

    28.10.2025

  • Sam17

    Очень жаль. (

    28.10.2025

  • Прораб.

    Царствие небесное!

    28.10.2025

  • хурма(сельдерей)

    земля пухом

    28.10.2025