28 октября, 14:50
На 41-м году жизни умер актер Роман Попов, известный по роли Мухича в «Полицейском с Рублевки». Причиной смерти стал рецидив рака головного мозга, злокачественную опухоль у него нашли еще в 2018 году, пишет Mash.
По данным источника, перед смертью Роман находился в крайне тяжелом состоянии и был подключен к аппаратам жизнеобеспечения, так как пребывал в коме. Организм актера не реагировал на лечение. Из-за болезни ему пришлось завершить карьеру.
В июне у Попова случился судорожный приступ, но артист отказался от госпитализации. В августе Роман ослеп из-за рецидива рака. Как пишет SHOT, в сентябре он прошел курс химиотерапии, но болезнь оказалась сильнее.
zg
Мир праху!Отличный мужик!Был.....
28.10.2025
KARIMOFF
очень жаль( классный актёр, особенно в сериале про Рублёвку проявил себя как качественный комедийный актёр, очень запомнился!
28.10.2025
Sam17
Очень жаль. (
28.10.2025
Прораб.
Царствие небесное!
28.10.2025
хурма(сельдерей)
земля пухом
28.10.2025