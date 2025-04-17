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Умер поэт Константин Кедров
Жизнь и общество

17 апреля, 10:20

1 мин.

Умер поэт Константин Кедров

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Советский и российский поэт, философ и литературный критик Константин Кедров
Фото Андрей Эрштрем, Известия
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Константин Кедров, советский и российский поэт, философ и литературный критик, скончался 16 апреля на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского союза писателей.

«Константин Кедров — философ, профессор Литературного института, номинант Нобелевской премии. Его наследие изменило современную поэзию», — отметили в Союзе писателей.

Прощальная церемония пройдет 18 апреля в Центральном доме литераторов, после чего тело покойного будет кремировано, а его прах захоронен в родовой могиле на Донском кладбище.

Кедров, автор более 30 сборников стихотворений, в 1983 году ввел понятие «метаметафора», ставшее основой его философской концепции. Он также был одним из инициаторов празднования Всемирного дня поэзии, который отмечается 15 марта.

Поэт родился в 1942 году в Рыбинске. Он являлся членом Союза писателей СССР, доктором философских наук и лауреатом южнокорейской премии Манхэ, а также Пушкинской премии.

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