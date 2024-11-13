Умер шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин

На 53-м году жизни умер шеф-повар и журналист Алексей Зимин. О смерти ресторатора сообщил гастрономический журналист Роман Лошманов в своем Telegram-канале. При этом в беседе с порталом «Москвич Mag» Лошманов уточнил, что Алексея Зимина нашли мертвым в отеле в Белграде. Причина смерти пока не называется.



Алексей Зимин стал популярен как бывший заместитель главного редактора журнала «Афиша», основатель «Афиши Еда», а также главред «Афиши Мир», GQ и Gourmet. Его статьи публиковались в таких изданиях, как «Коммерсант» и «Ведомости».



Помимо этого, он вел на НТВ кулинарную программу «Готовим с Алексеем Зиминым», открыл кафе и кулинарную школу Ragout, а также такие заведения, как кафе «Гоголь-центра», бар Craft и «Дом 12». Он тому же принимал участие в перезапуске ресторана Центрального дома литераторов.



Кроме того, Алексей Зимин выпустил нескольких книг, среди которых «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка» и «Кухня навсегда».



В 2015 году он переехал в Лондон, где занялся рестораном русской кухни и одноименным журналом Zima. В Лондоне также выходила серия его программ, посвященных британской кухне. Прошлым летом он выпустил новую книгу под названием «Англомания».