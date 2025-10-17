Умер сооснаватель и гитарист группы Kiss Дэниэл Фрэйли

Пол Дэниел Фрейли, сооснователь и гитарист легендарной рок-группы Kiss, известный под псевдонимом Эйс, скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщает Variety, ссылаясь на заявление его семьи.

По сообщению близких, смерть музыканта наступила вследствие ран, полученных в прошлом месяце во время падения в студии.

«Мы до глубины души опустошены и оплакиваем утрату. В последние минуты его жизни мы окружили его любовью, заботой, спокойными словами, мыслями, молитвами и добрыми намерениями, когда он покинул этот мир», — говорится в заявлении родственников.

По данным TMZ, падение привело к кровоизлиянию в мозг, из-за которого Эйс был вынужден отменить запланированные концерты. Но его состояние так и не стабилизировалось.

Дэниел Фрэйли родился 27 апреля 1951 года в Нью-Йорке, США. Он известен по образу и гриму персонажа Space Ace, когда присоединился к группе Kiss. Дэниел играл в группе с самого ее образования в 1973 году до ухода в 1982 году.