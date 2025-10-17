Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Умер сооснаватель и гитарист группы Kiss Дэниэл Фрэйли
Жизнь и общество

17 октября, 10:45

1 мин.

Умер сооснаватель и гитарист группы Kiss Дэниэл Фрэйли

Мария Задорожная
Автор
Фото imago stock&people, Global Look Press

Пол Дэниел Фрейли, сооснователь и гитарист легендарной рок-группы Kiss, известный под псевдонимом Эйс, скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщает Variety, ссылаясь на заявление его семьи.

По сообщению близких, смерть музыканта наступила вследствие ран, полученных в прошлом месяце во время падения в студии.

«Мы до глубины души опустошены и оплакиваем утрату. В последние минуты его жизни мы окружили его любовью, заботой, спокойными словами, мыслями, молитвами и добрыми намерениями, когда он покинул этот мир», — говорится в заявлении родственников.

По данным TMZ, падение привело к кровоизлиянию в мозг, из-за которого Эйс был вынужден отменить запланированные концерты. Но его состояние так и не стабилизировалось.

Дэниел Фрэйли родился 27 апреля 1951 года в Нью-Йорке, США. Он известен по образу и гриму персонажа Space Ace, когда присоединился к группе Kiss. Дэниел играл в группе с самого ее образования в 1973 году до ухода в 1982 году.

ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Читайте далее
Стала известна причина смерти Дайан Китон