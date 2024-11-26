Умер старейший мужчина в мире

Самый пожилой мужчина в мире Джон Тиннисвуд умер в Великобритании в возрасте 112 лет. Об этом сообщает издание Mirror, ссылаясь на его семью.

В последние годы своей жизни Тиннисвуд проживал в доме инвалидов, где, по словам родных, его окружали музыка и забота.

Джон родился 26 августа 1912 года, в тот же год, когда затонул «Титаник» и завершилось 268-летнее правление династии Цин в Китае. Во время Второй мировой войны он служил в рядах британской армии и большую часть своей карьеры работал бухгалтером в компаниях Shell и BP.

В 1972 году Тиннисвуд ушел на пенсию, а в 1986 году потерял жену. У него осталась большая семья, включая дочь, четверых внуков и троих правнуков. Он стал старейшим человеком на планете в апреле 2024 года, после того как в возрасте 114 лет ушел из жизни предыдущий рекордсмен — венесуэльский фермер Хуан Висенте Перес Мора.

На своем 112-летии Тиннисвуд заявил в интервью, что не имеет особых секретов долголетия, кроме своей активности в молодости и привычки много ходить. Он также не придерживался строгих диет, однако любил по пятницам есть рыбу с жареной картошкой. Его главный совет по поддержанию здоровья — соблюдать умеренность. Когда его спрашивали о том, как изменился мир с момента его рождения, Тиннисвуд отмечал, что, по его мнению, он «едва ли стал лучше». Самым значимым изменением более чем за столетие он называл появление самолетов, которые сделали мир более доступным, в то время как все остальное осталось практически неизменным.