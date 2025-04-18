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Умер знаменитый дрессировщик Виктор Кудрявцев
Жизнь и общество

Сегодня, 14:35

1 мин.

Умер знаменитый дрессировщик Виктор Кудрявцев

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Виктор Кудрявцев
Фото Кадр: видео YouTube, Цирк Никулина
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Скончался Виктор Кудрявцев, знаменитый дрессировщик медведей и народный артист России. Его не стало сегодня утром в одной из больниц Москвы, ему было 74 года, передает SHOT.

Как пишет источник, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание. Известно, что состояние Виктора ухудшилось из-за осложнений, возникших после перенесенного Covid-19.

Прощание с Виктором Кудрявцевым планируется провести 22 апреля в Цирке на Цветном бульваре.

Виктор Кудрявцев родился в Москве в 1951 году и с раннего возраста увлекался гимнастикой, став чемпионом столицы в 11 лет. В 1960-е годы он поступил в цирковое училище, и уже до его окончания оказался в труппе Михаила Румянцева, известного как клоун Карандаш.

В 1988 году Кудрявцев начал свою карьеру в цирке Никулина на Цветном бульваре, где проработал до последних дней своей жизни.

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