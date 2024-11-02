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Умерла актриса Лидия Ильина: бабушка Ералаша в сериале Слове пацана
Жизнь и общество

Сегодня, 11:55

1 мин.

Умерла актриса Лидия Ильина, сыгравшая бабушку Ералаша в «Слове пацана»

Мария Задорожная
Автор
Лидия Ильина
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников / Wink
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1 ноября умерла актриса Лидия Ильина, сыгравшая бабушку Ералаша в «Слове пацана». Ей было 77 лет. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность, сообщает Mash.

За свою актерскую карьеру Лидия Викторовна снялась в более 65 проектах. Из наиболее известных сериалов, где она играла роли, оказались «Реальные пацаны», «Вампиры средней полосы-2», «Универ. 10 лет спустя», «Кулагин и партнеры», «Интерны» и другие. Последним проектом, в котором снималась Ильина, стал сериал «Галя, у нас отмена-2».

Лидия Викторовна Ильина родилась 29 ноября 1946 года. Окончила музыкальную школу и Музыкально-театральное училище им. Палантая в Йошкар-Оле, а затем театрально-режиссерский факультет. С 2010 года снималась в телесериалах.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. Чем закончилась история Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Слово пацана
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