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Умерла художник-мультипликатор Союзмультфильма Марина Восканьянц
Жизнь и общество

Сегодня, 16:23

1 мин.

Умерла художник-мультипликатор «Союзмультфильма» Марина Восканьянц

Мария Задорожная
Автор
Марина Восканьянц
Фото канал «Мульти-Шмульти», Telegram
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В возрасте 90 лет умерла художник-мультипликатор Марина Восканьянц, которая более 30 лет проработала в «Союзмультфильме». Об этом сообщил шеф-редактор киностудии Сергей Капков в своем Телеграм-канале.

Восканьянц была художником-мультипликатором в «Союзмультфильме» с 1959 по 1991 год, позже сотрудничала со студией, преподавала во ВГИКе. Среди ее работ — «Щелкунчик», «Три толстяка», «Дюймовочка», «Трое из Простоквашино», «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес», «Волшебное кольцо», «Приключения пингвиненка Лоло».

Капков отметил, что Восканьянц специализировалась на танцевальных сценах, а ее визитной карточкой стал танец Маши с метлой вокруг елки в «Щелкунчике».

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