Умерла звезда фильма «Бриллиантовая рука» Светлана Светличная

На 85-м году умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Как сообщает SHOT, последние несколько месяцев актриса находилась в больнице. Врачи выявили у Светличной заболевания почек и легких. Однако предварительной причиной смерти стала сердечная недостаточность.

По словам источника, состояние артистки стремительно ухудшалось последние несколько месяцев. Она была прикована к постели и получала питание внутривенно. Весной этого года Светличную доставили в НИИ им. Склифосовского с инфарктом.

В 1958 году Светлана поступила во ВГИК, стала актрисой «Театра-студии киноактера» после окончания учебы. Ее дебют в кино состоялся в 1960 году в картине «Колыбельная». Самой популярной ролью Светличной стал образ соблазнительницы-блондинки в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Известна актриса также по главной роли в фильме «Стряпуха».