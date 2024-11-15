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Умерла японская принцесса Юрико Микаса
Жизнь и общество

Сегодня, 13:25

1 мин.

Умерла японская принцесса Микаса

Мария Задорожная
Автор
Фото Koji Sasahara, Zuma, Global Look Press
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Японская принцесса Юрико Микаса ушла из жизни в возрасте 101 года. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на Управление императорского дома Японии.

Принцесса была старейшим представителем императорской семьи. Она вдова принца Такахито Микаса, младшего брата императора Хирохито, который, в свою очередь, является дедушкой нынешнего императора Нарухито.

Перед своей смертью Юрико Микаса была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за отказа жизненно важных органов.

Напомним, что в начале марта Юрико была госпитализирована в Международную больницу Святого Луки в Токио. Причиной обращения за медицинской помощью стал инфаркт мозга, а также у нее была диагностирована аспирационная пневмония.

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