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Умерла заслуженная артистка России Марина Полицеймако
Жизнь и общество

Сегодня, 12:05

1 мин.

Умерла заслуженная артистка России Марина Полицеймако

Мария Задорожная
Автор
Марина Полицеймако
Фото Интерпресс, Global Look Press
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На 87-м году жизни умерла заслуженная артистка России, старейшая актриса московского Театра на Таганке Марина Полицеймако, сообщает Telegram-канал театра.

«Ее запоминающиеся острохарактерные роли, интеллектуальный юмор, сценическое бесстрашие и точность сделали актрису незаменимой в труппе Театра на Таганке! Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Марины Полицеймако», — написано в сообщении.

Артистка служила в Театре на Таганке с 1965 года. В разные годы она играла в спектаклях «Три сестры», «А зори здесь тихие», «Горе от ума — Горе уму — Горе ума», «Дом на набережной», «Под кожей статуи свободы», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы». Также актрису можно увидеть в фильмах «Михайло Ломоносов», «Процесс», «Табачный капитан», в сериале «И все-таки я люблю» и мини-сериале «Три полуграции».

В 1988 году Полицеймако получила звание заслуженной артистки РСФСР.

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