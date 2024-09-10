Умерла заслуженная артистка России Марина Полицеймако

На 87-м году жизни умерла заслуженная артистка России, старейшая актриса московского Театра на Таганке Марина Полицеймако, сообщает Telegram-канал театра.

«Ее запоминающиеся острохарактерные роли, интеллектуальный юмор, сценическое бесстрашие и точность сделали актрису незаменимой в труппе Театра на Таганке! Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Марины Полицеймако», — написано в сообщении.

Артистка служила в Театре на Таганке с 1965 года. В разные годы она играла в спектаклях «Три сестры», «А зори здесь тихие», «Горе от ума — Горе уму — Горе ума», «Дом на набережной», «Под кожей статуи свободы», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы». Также актрису можно увидеть в фильмах «Михайло Ломоносов», «Процесс», «Табачный капитан», в сериале «И все-таки я люблю» и мини-сериале «Три полуграции».

В 1988 году Полицеймако получила звание заслуженной артистки РСФСР.