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Умерла звезда шоу Холостяк Вероника Мурашкина: что известно о ее смерти
Жизнь и общество

Сегодня, 15:50

1 мин.

Умерла звезда шоу «Холостяк» Вероника Мурашкина

Мария Задорожная
Автор
Фото Личный аккаунт Вероники Мурашкиной, соцсети
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Скончалась 31-летняя Вероника Мурашкина, телеведущая, звезда реалити-шоу «Холостяк» и модель журнала Playboy. После ДТП у девушки было серьезное заболевание легких, сообщает NGS.RU.

«После тяжелой аварии ее ногу собирали буквально по кусочкам. Она долго лечилась, лежала в клиниках и восстанавливалась. Казалось, что эта беда уже в прошлом, но пришла новая. Вероника стояла в очереди на трансплантацию, но не дождалась. Сегодня ночью этого светлого человека не стало», — рассказал изданию знакомый Вероники.

Вероника Мурашкина родилась 24 сентября 1993 года в Тогучине (Новосибирская область). Во время обучения в академии стала победительницей конкурса «Мисс МЧС России», участвовала в фотосессиях и модных показах, снималась для Playboy. В 2017-м Вероника приняла участие в пятом сезоне «Холостяка» вместе с актером Ильей Глинниковым, но не одержала победу. Летом 2020 года девушка попала в страшное ДТП, ей пришлось пройти очень долгую реабилитацию. С карьерой модели пришлось проститься. Вскоре Вероника пережила тяжелый разрыв с мужем и вновь попала в больницу. На этот раз у нее возникли проблемы с легкими.

Редакция «СЭ» выражает соболезнования родным и близким Вероники Мурашкиной.

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