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В деле о смерти Лиама Пейна из One Direction появились новые подозреваемые
Жизнь и общество

Сегодня, 14:45

1 мин.

Полиция арестовала троих человек в связи со смертью Лиама Пейна

Мария Задорожная
Автор
Фото Kate Green, Getty Images
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Аргентинская прокуратура, занимающаяся расследованием обстоятельств смерти певца Лиама Пейна, объявила о задержании трех подозреваемых. Сейчас они находятся под следствием, пока им не выдвинуты официальные обвинения, сообщает издание DailyMail.


Известно, что двое из задержанных являются сотрудниками отеля. Прокурор Андрес Эстебан Мадреа в своем заявлении отметил, что обвиняемые подозреваются в продаже наркотиков артисту и в том, что оставили его в опасной ситуации. Правоохранитель подчеркнул, что полиция изучила 800 часов видео с камер наблюдения и собрала множество показаний от персонала, семьи, друзей и медицинских работников. В ходе расследования также был проанализирован мобильный телефон поп-звезды, список гостей отеля и заказы в барах и ресторанах.

Согласно заключению, проведенному Корпусом судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти артиста стали «политравмы» и «внутреннее и внешнее кровотечение». При этом версия о вмешательстве третьих лиц в происшествие с падением Пейна с балкона была опровергнута.

Напомним, что бывший солист группы One Direction скончался 16 октября 2024 года после падения с балкона отельного номера в Буэнос-Айресе. Ему был 31 год. Согласно предварительным данным, в момент трагедии он находился под воздействием наркотиков и алкоголя.

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