В Европе блогеров обяжут маркировать посты с фильтрами

Если в Британии пока только создали петицию, суть которой обязать блогеров указывать использование фильтров и фоторедакторов в постах, то во Франции подобная инициатива вышла на законодательный уровень. «Мы делаем это, чтобы ограничить разрушительное психологическое воздействие такой практики на самооценку пользователей Интернета», — заявил Министр финансов Бруно Ле Мари в личном блоге.

Помимо маркировки фотографий с фильтрами, законопроект предусматривает запрет на рекламу пластической хирургии. Цель все та же — уменьшить давление на общество и самооценку людей. За нарушение можно будет получить штрафы в размере € 30000 (более 2,5 миллионов рублей) или реальный срок (до двух лет), а также лишиться возможности пользоваться соцсетями и продолжать карьеру блогера. Закон распространится на всех лидеров мнений, в том числе живущих за пределами Франции, но получающих доход от французской аудитории тем или иным способом.

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