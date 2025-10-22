Видео
В «Ленкоме» прокомментировали состояние актера Александра Збруева
Жизнь и общество

22 октября, 14:15

1 мин.

В «Ленкоме» прокомментировали состояние актера Александра Збруева

Мария Задорожная
Автор
Фото Шатохина Наталия, news.ru, Global Look Press

В ночь с 8 на 9 октября 87-летний актер Александр Збруев был госпитализирован из-за спазмов в области живота. По данным Mash, у актера обнаружили урологические проблемы и провели операцию. Позже его перевели в специализированный центр, чтобы провести дополнительное обследование, так как возникли подозрения на новообразование.

Президент театра «Ленком Марка Захарова» и заслуженный деятель искусств Марк Варшавер в разговоре с 360.ru рассказал о самочувствии 87-летнего артиста. Сейчас Збруев еще находится в медицинском учреждении, но уже готовится к выписке.

«Хочу сказать, что он в замечательной форме. Днями выпишется из больницы и будет готовиться к выходу на сцену. Главное, что он очень хорош», — отметил он.

По словам Варшавера, у заслуженного артиста не выявлено ничего серьезного.

«Он не болел, ничего у него особенного не было. Только отдохнуть надо было. Как всегда, человеку не хватает времени для отдыха, особенно творческому», — подчеркнул Марк.

Дональд Трамп может помиловать Пи Дидди

  • Строгий-но-справедливый

    Здоровья Александру! Увы, он один из немногих артистов того поколения, который все еще дарит свое искусство зрителю.

    22.10.2025